НХЛ. «Бостон» может обменять Пастрняка

по-прежнему не может договориться о новом контракте с нападающим .

«Исходя из того, что я слышал, не удивлюсь, если «Бостон» обменяет Пастрняка», – написал эксперт NHL Network Брайан Лоутон.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Пастрняк провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 70 (34+36) очков. В 6 матчах Кубка Стэнли хоккеист набрал 4 (2+2) очка.