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    НХЛ. «Бостон» может обменять Пастрняка

    Теги возможные переходы Бостон НХЛ Брайан Лоутон Давид Пастрняк

    «Бостон» по-прежнему не может договориться о новом контракте с нападающим Давидом Пастрняком.

    «Исходя из того, что я слышал, не удивлюсь, если «Бостон» обменяет Пастрняка», – написал эксперт NHL Network Брайан Лоутон.

    Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

    В прошлом сезоне Пастрняк провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 70 (34+36) очков. В 6 матчах Кубка Стэнли хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

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