«Реал» подаст апелляцию на дисквалификацию Роналду
«Реал» намерен оспорить дисквалификацию форварда Криштину Роналду на пять матчей.
Мадридский клуб подаст апелляцию на решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), чтобы добиться сокращения дисквалификации.
Роналду в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа, который показал ему вторую желтую карточку за симуляцию. RFEF вынесла длительную дисквалификацию форварду, а также оштрафовала его и клуб.
Наказание распространяется и на матчи чемпионата Испании. Роналду теперь пропустит ответную игру против «Барселоны» и четыре встречи в рамках чемпионата Испании – против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реал Сосьедада».
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