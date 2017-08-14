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    Хави Гарсия подписал 3-летний контракт с «Бетисом»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Бетис Хави Гарсия примера Испания трансферы фото

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия перешел в «Бетис».

    30-летний хавбек подписал контракт с испанским клубом до лета 2020 года.

    Ранее сообщалось, что «Бетис» заплатит за Гарсию 1,5 миллиона евро.

    Гарсия выступал за «Зенит» с августа 2014 года, проведя 108 матчей и забив 7 мячей. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

    Подробную статистику Хави Гарсии смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Бетиса»

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