Хави Гарсия подписал 3-летний контракт с «Бетисом»

Полузащитник Хави Гарсия перешел в «Бетис».

30-летний хавбек подписал контракт с испанским клубом до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Бетис» заплатит за Гарсию 1,5 миллиона евро.

Гарсия выступал за с августа 2014 года, проведя 108 матчей и забив 7 мячей. Вместе с он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Подробную статистику Хави Гарсии смотрите здесь.

Фото: официальный сайт