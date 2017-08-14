Хави Гарсия подписал 3-летний контракт с «Бетисом»
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия перешел в «Бетис».
30-летний хавбек подписал контракт с испанским клубом до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Бетис» заплатит за Гарсию 1,5 миллиона евро.
Гарсия выступал за «Зенит» с августа 2014 года, проведя 108 матчей и забив 7 мячей. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
Подробную статистику Хави Гарсии смотрите здесь.
Фото: официальный сайт «Бетиса»
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