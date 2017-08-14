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    Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Валенсия Депортиво Реал Сосьедад Леванте примера Испания дисквалификации судьи Суперкубок Испании Рикардо Бенгоэчеа

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду «Реала» Криштиану Роналду по итогам первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).

    На 82-й минуте встречи главный судья Рикардо Бенгоэчеа показал 32-летнему португальцу вторую желтую карточку, посчитав, что игрок симулировал, падая в штрафной площади каталонцев. Роналду толкнул арбитра, покидая поле.

    В RFEF посчитали поведение Роналду агрессивным и дисквалифицировали его на пять матчей: 4 – за толчок судьи, 1 – за красную карточку.

    Наказание распространяется и на матчи чемпионата Испании. Роналду теперь пропустит ответную игру против «Барселоны» и 4 встречи чемпионата Испании – против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реал Сосьедада».

    Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

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