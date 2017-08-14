Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду «Реала» Криштиану Роналду по итогам первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).
На 82-й минуте встречи главный судья Рикардо Бенгоэчеа показал 32-летнему португальцу вторую желтую карточку, посчитав, что игрок симулировал, падая в штрафной площади каталонцев. Роналду толкнул арбитра, покидая поле.
В RFEF посчитали поведение Роналду агрессивным и дисквалифицировали его на пять матчей: 4 – за толчок судьи, 1 – за красную карточку.
Наказание распространяется и на матчи чемпионата Испании. Роналду теперь пропустит ответную игру против «Барселоны» и 4 встречи чемпионата Испании – против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реал Сосьедада».
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