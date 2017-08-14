Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хави Гарсия: «В холодной России мне не хватало таких болельщиков, как у «Бетиса»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Бетис Хави Гарсия примера Испания болельщики

    Новичок «Бетиса» Хави Гарсия прокомментировал свой переход в севильский клуб из «Зенита».

    «Мне очень приятно. Несколько последних недель были сложными, потому что я знал, что были шансы перебраться сюда. Это был мой приоритет с самого первого контакта, потому что я видел, что ко мне проявляют сильный интерес. Я хотел оказаться в «Бетисе» и я очень доволен.

    Перехожу сюда с огромным воодушевлением. Я играл в нескольких командах, но никогда не испытывал такого желания поскорее начать и доказать, что меня позвали не зря. Я вложу все свои силы и буду работать, чтобы помочь «Бетису» биться с сильнейшими.

    Болельщики – одна из главных причин перехода. Я перехожу сюда из более холодной страны, где мне этого не хватало. Нет лучшего варианта, чем перебраться в «Бетис», у которого лучшие болельщики в Испании», — заявил Гарсия.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться