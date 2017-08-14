Хави Гарсия: «В холодной России мне не хватало таких болельщиков, как у «Бетиса»

Новичок «Бетиса» Хави Гарсия прокомментировал свой переход в севильский клуб из .

«Мне очень приятно. Несколько последних недель были сложными, потому что я знал, что были шансы перебраться сюда. Это был мой приоритет с самого первого контакта, потому что я видел, что ко мне проявляют сильный интерес. Я хотел оказаться в и я очень доволен.

Перехожу сюда с огромным воодушевлением. Я играл в нескольких командах, но никогда не испытывал такого желания поскорее начать и доказать, что меня позвали не зря. Я вложу все свои силы и буду работать, чтобы помочь биться с сильнейшими.

Болельщики – одна из главных причин перехода. Я перехожу сюда из более холодной страны, где мне этого не хватало. Нет лучшего варианта, чем перебраться в «Бетис», у которого лучшие болельщики в Испании», — заявил Гарсия.