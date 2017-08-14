Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд»
«Барселона» подтвердила трансфер полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.
Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 40 миллионов евро.
Отступные в контракте 29-летнего бразильского хавбека с каталонцами – 120 миллионов.
В четверг утром Паулиньо пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барселоной».
В Европе Паулиньо известен по выступлениям за «Тоттенхэм». Подробную статистику игрока смотрите здесь.
Фото: официальный сайт «Барселоны»
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