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    Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд»

    Теги Паулиньо Барселона примера Испания трансферы фото высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд

    «Барселона» подтвердила трансфер полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

    Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 40 миллионов евро.

    Отступные в контракте 29-летнего бразильского хавбека с каталонцами – 120 миллионов.

    В четверг утром Паулиньо пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барселоной».

    В Европе Паулиньо известен по выступлениям за «Тоттенхэм». Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Барселоны»

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