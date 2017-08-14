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    Арбитр Федотов получил оценку «неуд» за матч «Зенит» – «Ахмат»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Ахмат Гаряфий Жафяров Андрей Лунев Игорь Федотов

    Работа арбитра Игоря Федотова на матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» была оценена неудовлетворительно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Инспектор встречи Гаряфий Жафяров поставил Федотову оценку 7,3 (неудовлетворительно) за то, что он не удалил голкипера «Зенита» Андрея Лунева за игру рукой за пределами штрафной во втором тайме.

    «Ахмат» после игры собирался подать жалобу на судейство.

    Андрей Лунев: «Удалять меня надо было, наказывать»

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