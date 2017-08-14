Арбитр Федотов получил оценку «неуд» за матч «Зенит» – «Ахмат»

Работа арбитра Игоря Федотова на матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и была оценена неудовлетворительно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инспектор встречи Гаряфий Жафяров поставил Федотову оценку 7,3 (неудовлетворительно) за то, что он не удалил голкипера Андрея Лунева за игру рукой за пределами штрафной во втором тайме.

«Ахмат» после игры собирался подать жалобу на судейство.

Андрей Лунев: «Удалять меня надо было, наказывать»