Арбитр Федотов получил оценку «неуд» за матч «Зенит» – «Ахмат»
Работа арбитра Игоря Федотова на матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» была оценена неудовлетворительно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Инспектор встречи Гаряфий Жафяров поставил Федотову оценку 7,3 (неудовлетворительно) за то, что он не удалил голкипера «Зенита» Андрея Лунева за игру рукой за пределами штрафной во втором тайме.
«Ахмат» после игры собирался подать жалобу на судейство.
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