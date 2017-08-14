Евгений Малкин: «В ближайшие пять лет не хочу возвращаться в КХЛ»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что не намерен играть в в ближайшие годы.

«Пока у меня нет мыслей о России. И в ближайшие два года, и через пять лет я не хочу возвращаться, а хочу доработать контракт с «Питтсбургом».

Но может так случиться, что в «Питтсбурге» будут мной недовольны и решат расторгнуть контракт. Произойти может все, но у меня есть цели и я буду их добиваться», – сказал Малкин.