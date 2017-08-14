Зе Луиш выбыл на 2 недели и не сыграет с «Локомотивом»

начал подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России с .

В тренировке не принимал участия нападающий , прошедший углубленное медобследование, которое выявило у него микронадрыв мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления – две недели.

продолжает восстановление по индивидуальной программе, готовится к операции на крестообразных связках.