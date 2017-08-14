Зе Луиш выбыл на 2 недели и не сыграет с «Локомотивом»
«Спартак» начал подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
В тренировке не принимал участия нападающий Зе Луиш, прошедший углубленное медобследование, которое выявило у него микронадрыв мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления – две недели.
Роман Зобнин продолжает восстановление по индивидуальной программе, Артем Тимофеев готовится к операции на крестообразных связках.
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