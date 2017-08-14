Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Валенсия» требует у «Спартака» больше 20 млн евро за Гарая

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы

    «Спартак» пока что не может договориться с «Валенсией» по трансферу защитника Эсекиэля Гарая.

    Как утверждает местный портал Superdeporte, валенсийский клуб требует от москвичей сумму больше 20 миллионов евро за трансфер футболиста. Впрочем, клубы все равно не так далеки от компромисса.

    Ранее сообщалось, что Гарай сам также не определился, стоит ли ему переходить в «Спартак». На этой неделе 30-летний аргентинец приступил к тренировкам с «Валенсией».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться