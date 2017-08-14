«Валенсия» требует у «Спартака» больше 20 млн евро за Гарая

пока что не может договориться с «Валенсией» по трансферу защитника .

Как утверждает местный портал Superdeporte, валенсийский клуб требует от москвичей сумму больше 20 миллионов евро за трансфер футболиста. Впрочем, клубы все равно не так далеки от компромисса.

Ранее сообщалось, что Гарай сам также не определился, стоит ли ему переходить в . На этой неделе 30-летний аргентинец приступил к тренировкам с «Валенсией».