«Валенсия» требует у «Спартака» больше 20 млн евро за Гарая
«Спартак» пока что не может договориться с «Валенсией» по трансферу защитника Эсекиэля Гарая.
Как утверждает местный портал Superdeporte, валенсийский клуб требует от москвичей сумму больше 20 миллионов евро за трансфер футболиста. Впрочем, клубы все равно не так далеки от компромисса.
Ранее сообщалось, что Гарай сам также не определился, стоит ли ему переходить в «Спартак». На этой неделе 30-летний аргентинец приступил к тренировкам с «Валенсией».
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