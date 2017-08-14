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    21 августа Надаль станет первой ракеткой мира

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Маррей рейтинги ATP

    Испанец Рафаэль Надаль по итогам турнира в Цинциннати станет первой ракеткой мира. После того, как Энди Маррей и Роджер Федерер снялись с соревнований, это произойдет независимо от того, как выступит испанец и выступит ли вообще.

    Надаль вернется на первую строчку рейтинга впервые с июля 2014 года. В этом сезоне испанец выиграл «Ролан Гаррос», два «Мастерса», а также играл в финале Australian Open.

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