21 августа Надаль станет первой ракеткой мира

Испанец Рафаэль Надаль по итогам турнира в Цинциннати станет первой ракеткой мира. После того, как Энди Маррей и Роджер Федерер снялись с соревнований, это произойдет независимо от того, как выступит испанец и выступит ли вообще.

Надаль вернется на первую строчку рейтинга впервые с июля 2014 года. В этом сезоне испанец выиграл «Ролан Гаррос», два «Мастерса», а также играл в финале Australian Open.