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    Мемориал Ромазана. «Куньлунь» обыграл «Сибирь», «Магнитка» против «Трактора»

    Теги Металлург Мг Сибирь Трактор результаты КХЛ Мемориал Ромазана Куньлунь Ред Стар

    Мемориал Ромазана

    Сибирь – Куньлунь Ред Стар – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

    0:1 – 6 Воробей (Дялога, Чипчура)

    0:2 – 8 Муттунен (Гюнге, Сквайрс)

    1:2 – 24 Игнатович (Бергстрем), ГБ

    2:2 – 30 Закриссон (Салак, Шаров), ГБ

    2:3 – 32 Кинрейд (Костицын), ГБ

    2:4 – 56 Костицын (Вольски, Воробей), ГБ

    Металлург Мг – Трактор – 17.00

    Положение команд: Металлург Мг – 3 очка (1 матч), Куньлунь – 3 (2), Сибирь – 2 (2), Трактор – 1 (1). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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