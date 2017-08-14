Мемориал Ромазана. «Куньлунь» обыграл «Сибирь», «Магнитка» против «Трактора»
Мемориал Ромазана
Сибирь – Куньлунь Ред Стар – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
0:1 – 6 Воробей (Дялога, Чипчура)
0:2 – 8 Муттунен (Гюнге, Сквайрс)
1:2 – 24 Игнатович (Бергстрем), ГБ
2:2 – 30 Закриссон (Салак, Шаров), ГБ
2:3 – 32 Кинрейд (Костицын), ГБ
2:4 – 56 Костицын (Вольски, Воробей), ГБ
Металлург Мг – Трактор – 17.00
Положение команд: Металлург Мг – 3 очка (1 матч), Куньлунь – 3 (2), Сибирь – 2 (2), Трактор – 1 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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