Соперники наших клубов в еврокубках, Неймар – в Париже, старт ЧМ по легкой атлетике и другие новости утра

1. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в 4-м раунде Лиги чемпионов. «Ливерпулю» достался «Хоффенхайм».

2. «Зенит» встретится с «Утрехтом» («голландский середняк» по мнению Фурсенко) в 4-м раунде Лиги Европы, «Краснодар» - с «Црвеной Звездой».

3. «ПСЖ» представил Неймара журналистам и болельщикам в Париже. «Я ушел из «Барселоны» не ради денег. Мне грустно от того, что люди так думают».

4. В Лондоне стартовал ЧМ по легкой атлетике. Фара выиграл золото в беге на 10 000 метров и стал шестикратным чемпионом мира. Болт вышел в полуфинал стометровки.

5. Путин не возглавит сборную России на ЧМ-2018. «Каждый должен заниматься своим делом».

6. «Анжи» уступил «Ростову» (0:1). Вы не поверите: забил Дядюн!

7. Раскрыта тайна нового стадиона «Зенита»! Его достроили только благодаря «Божьей помощи» – в этом уверен митрополит Варсонофий.

8. «Барселона» предлагает за Дембеле 80 млн евро. Дортмунд хочет 100 млн! Каталонцы еще близки к покупке защитника.

9. Президент «ПСЖ» уверен, что клуб заработает на трансфере Неймара больше, чем потратил. Хм.

10. Трансфер Аскасибара в «Зенит» под вопросом. Сам игрок уже попрощался с болельщиками «Эстудиантес».

11. Действующий чемпион US Open Вавринка досрочно завершил сезон. Швейцарца ждет операция на колене.

12. Фурсенко готов заменить газон на «Крестовском». «На «Альянц-Арене» 4 раза в год меняют поля. В этом нет ничего страшного».

13. Чемпион Франции «Монако» с победы начал сезон. Удастся ли и в этот раз опередить «ПСЖ»?

14. Жулиано хочет уйти из «Зенита». Боится пропустить ЧМ-2018.

Цитата. «Мы намерены отобрать у «Спартака» звание чемпиона». Артем Дзюба разогревает воскресный матч.