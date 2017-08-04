Жеребьевка 4-го раунда Лиги чемпионов начнется в 13.00 по московскому времени
Жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (раунда плей-офф) начнется в 13.00 по московскому времени.
Российский ЦСКА попал в число сеяных команд, выступающих в так называемом «Пути представителей лиг».
Путь чемпионов
Сеяные: «Олимпиакос», «Селтик», «Копенгаген», АПОЭЛ, «Марибор».
Несеяные: «Карабах», «Астана», «Риека», «Хапоэль» Беер-Шева, «Славия» Прага.
Путь представителей лиг
Сеяные: «Севилья», «Наполи», «Ливерпуль», ЦСКА, «Спортинг».
Несеяные: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Хоффенхайм», «Истанбул».
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.