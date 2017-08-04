Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жеребьевка 4-го раунда Лиги чемпионов начнется в 13.00 по московскому времени

    Теги ЦСКА Ницца Ливерпуль Селтик Спортинг Севилья Славия Прага Янг Бойз Лига чемпионов Копенгаген Риека Марибор Стяуа Наполи Олимпиакос АПОЭЛ Хапоэль Беер-Шева Хоффенхайм 1899 Карабах Истанбул Астана

    Жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (раунда плей-офф) начнется в 13.00 по московскому времени.

    Российский ЦСКА попал в число сеяных команд, выступающих в так называемом «Пути представителей лиг».

    Путь чемпионов

    Сеяные: «Олимпиакос», «Селтик», «Копенгаген», АПОЭЛ, «Марибор».

    Несеяные: «Карабах», «Астана», «Риека», «Хапоэль» Беер-Шева, «Славия» Прага.

    Путь представителей лиг

    Сеяные: «Севилья», «Наполи», «Ливерпуль», ЦСКА, «Спортинг».

    Несеяные: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Хоффенхайм», «Истанбул».

    Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться