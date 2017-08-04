Жеребьевка 4-го раунда Лиги чемпионов начнется в 13.00 по московскому времени

Жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (раунда плей-офф) начнется в 13.00 по московскому времени.

Российский ЦСКА попал в число сеяных команд, выступающих в так называемом «Пути представителей лиг».

Путь чемпионов

Сеяные: «Олимпиакос», , «Копенгаген», АПОЭЛ, «Марибор».

Несеяные: «Карабах», , «Риека», «Хапоэль» Беер-Шева, «Славия» Прага.

Путь представителей лиг

Сеяные: «Севилья», «Наполи», , ЦСКА, «Спортинг».

Несеяные: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», , «Истанбул».

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.