Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент «ПСЖ» о Неймаре: «Уверен, что мы заработаем на этом трансфере больше, чем потратили»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Нассер Аль-Хелайфи финансовый фэйр-плей

    Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелайфи заявил, что трансфер форварда Неймара не нарушит правила финансового фэйр-плей.

    «Может быть, сегодня этот трансфер кажется дорогим, но через два-три года с точки зрения бренда Неймара и «ПСЖ» все будет казаться наоборот. Уверен, что мы заработаем на этом больше, чем потратили.

    Для меня это потрясающий трансфер. Все по правилам УЕФА. Люди, которые беспокоятся о финансовом фэйр-плей, сходите за кофе, не беспокойтесь о нас, мы в хороших руках.

    Неймар пришел к нам не из-за денег. Он мог бы получить гораздо больше в другом клубе», — сказал Аль-Хелайфи.

    «ПСЖ» нужно продать игроков на 110 млн евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться