Президент Насер Аль-Хелайфи заявил, что трансфер форварда Неймара не нарушит правила финансового фэйр-плей.

«Может быть, сегодня этот трансфер кажется дорогим, но через два-три года с точки зрения бренда Неймара и «ПСЖ» все будет казаться наоборот. Уверен, что мы заработаем на этом больше, чем потратили.

Для меня это потрясающий трансфер. Все по правилам УЕФА. Люди, которые беспокоятся о финансовом фэйр-плей, сходите за кофе, не беспокойтесь о нас, мы в хороших руках.

Неймар пришел к нам не из-за денег. Он мог бы получить гораздо больше в другом клубе», — сказал Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» нужно продать игроков на 110 млн евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара