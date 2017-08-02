Вилков рассудит «Спартак» и «Зенит», «Ливерпуль» разгромил в товарищеском матче «Баварию» и другие новости
1. Нижегородец Михаил Вилков будет главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» в 4-м туре премьер-лиги.
2. В рамках товарищеского турнира Audi Cup «Ливерпуль» разгромил «Баварию» (3:0), а «Атлетико» обыграл «Наполи» (2:1).
3. Евгений Гинер прокомментировал трансферную политику «Зенита»: сказал, что надо уметь тратить на неизвестных игроков схожего уровня 4 млн, а не 44.
4. Виталий Мутко тоже поддерживает идею возрождения вытрезвителей во время чемпионата мира.
5. «Барселона» хочет объединить европейские топ-клубы против «ПСЖ». Что угодно, лишь бы не продавать Неймара.
6. Алексей Спиридонов заявил, что не переваривает и презирает Алексея Навального.
7. На турнире в Нижнем Новгороде обокрали раздевалку «Автомобилиста».
8. Александр Кокорин снова выложил в сториз инстаграма видео, где он показывает усы рукой.
9. Биатлонисты Старых и Логинов, отбывшие дисквалификации за допинг, получили звание заслуженных мастеров спорта.
10. На рукавах футболок «МЮ» может появиться реклама приложения для знакомств Tinder.
11. Марио Пашалич все ближе к переходу из «Челси» в «Спартак».
Цитата. Роман Широков: «Даже в Химках собиралось народу побольше, чем на новом стадионе ЦСКА»
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