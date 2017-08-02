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    Вилков рассудит «Спартак» и «Зенит», «Ливерпуль» разгромил в товарищеском матче «Баварию» и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Нижегородец Михаил Вилков будет главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» в 4-м туре премьер-лиги.

    2. В рамках товарищеского турнира Audi Cup «Ливерпуль» разгромил «Баварию» (3:0), а «Атлетико» обыграл «Наполи» (2:1).

    3. Евгений Гинер прокомментировал трансферную политику «Зенита»: сказал, что надо уметь тратить на неизвестных игроков схожего уровня 4 млн, а не 44.

    4. Виталий Мутко тоже поддерживает идею возрождения вытрезвителей во время чемпионата мира.

    5. «Барселона» хочет объединить европейские топ-клубы против «ПСЖ». Что угодно, лишь бы не продавать Неймара.

    6. Алексей Спиридонов заявил, что не переваривает и презирает Алексея Навального.

    7. На турнире в Нижнем Новгороде обокрали раздевалку «Автомобилиста».

    8. Александр Кокорин снова выложил в сториз инстаграма видео, где он показывает усы рукой.

    9. Биатлонисты Старых и Логинов, отбывшие дисквалификации за допинг, получили звание заслуженных мастеров спорта.

    10. На рукавах футболок «МЮ» может появиться реклама приложения для знакомств Tinder.

    11. Марио Пашалич все ближе к переходу из «Челси» в «Спартак».

    Цитата. Роман Широков: «Даже в Химках собиралось народу побольше, чем на новом стадионе ЦСКА»

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