Вилков рассудит «Спартак» и «Зенит», «Ливерпуль» разгромил в товарищеском матче «Баварию» и другие новости

1. Нижегородец Михаил Вилков будет главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» в 4-м туре премьер-лиги.

2. В рамках товарищеского турнира Audi Cup «Ливерпуль» разгромил «Баварию» (3:0), а «Атлетико» обыграл «Наполи» (2:1).

3. Евгений Гинер прокомментировал трансферную политику «Зенита»: сказал, что надо уметь тратить на неизвестных игроков схожего уровня 4 млн, а не 44.

4. Виталий Мутко тоже поддерживает идею возрождения вытрезвителей во время чемпионата мира.

5. «Барселона» хочет объединить европейские топ-клубы против «ПСЖ». Что угодно, лишь бы не продавать Неймара.

6. Алексей Спиридонов заявил, что не переваривает и презирает Алексея Навального.

7. На турнире в Нижнем Новгороде обокрали раздевалку «Автомобилиста».

8. Александр Кокорин снова выложил в сториз инстаграма видео, где он показывает усы рукой.

9. Биатлонисты Старых и Логинов, отбывшие дисквалификации за допинг, получили звание заслуженных мастеров спорта.

10. На рукавах футболок «МЮ» может появиться реклама приложения для знакомств Tinder.

11. Марио Пашалич все ближе к переходу из «Челси» в «Спартак».

Цитата. Роман Широков: «Даже в Химках собиралось народу побольше, чем на новом стадионе ЦСКА»