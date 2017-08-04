Владимир Путин о том, может ли он возглавить сборную России: «Нет. Каждый должен заниматься своим делом»
Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения перспектив сборной России на ЧМ-2018 с главой муниципального образования Иркутской области Вадимом Семеновым выразил удивление, почему тот так пессимистично настроен по отношению к российским футболистам.
«Честно? Плохо», — сказал Семенов, отвечая на вопрос, как сборная будет играть на чемпионате мира.
«Почему это плохо-то? Почему это пессимизм? Может не выиграем, но почему будем плохо играть-то?» — сказал Путин.
В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты заиграют, только если тренером станет сам президент.
«Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем надеяться на то, что ребята будут стараться», — сказал Путин.
«У меня такое же мнение, как у вас». Газзаев отвечает Путину
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