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    Владимир Путин о том, может ли он возглавить сборную России: «Нет. Каждый должен заниматься своим делом»

    Теги сборная России Владимир Путин ЧМ-2018 политика

    Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения перспектив сборной России на ЧМ-2018 с главой муниципального образования Иркутской области Вадимом Семеновым выразил удивление, почему тот так пессимистично настроен по отношению к российским футболистам.

    «Честно? Плохо», — сказал Семенов, отвечая на вопрос, как сборная будет играть на чемпионате мира.

    «Почему это плохо-то? Почему это пессимизм? Может не выиграем, но почему будем плохо играть-то?» — сказал Путин.

    В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты заиграют, только если тренером станет сам президент.

    «Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем надеяться на то, что ребята будут стараться», — сказал Путин.

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