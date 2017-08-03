Неймар точно уходит, У Акинфеева опять сухарь, «Спартак» объявил Пашалича и другие новости

1. «Барселона» официально объявила, что Неймар хочет уйти. По данным Sky, в ПСЖ бразилец будет получать 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов. Он уже прошел медобследование.

2. ЦСКА обыграл АЕК (1:0) и вышел в плей-офф квалификации ЛЧ. Второй подряд сухарь Акинфеева, а еще ЦСКА будет сеяной командой.

3, «Спартак» объявил об аренде хорватского полузащитника Марио Пашалича из «Челси».

4. КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат кандидатов в сборную России.

5. Начался The International 7 – главный турнир года по Dota 2. Наши команды пока идут неплохо.

6. Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Тренер подписал контракт по схеме 2+1.

7. Олимпийская чемпионка Елена Ильиных будет выступать в дуэте с Антоном Шибневым.

8. Решение поставить пенальти за фол на Дзагоеве в матче ЦСКА – СКА признано ошибочным.

9. Футболку с последнего матча Франческо Тотти запустили в космос.

10. Ибрагим Цаллагов перешел из «Зенита» в «Динамо» на правах аренды.

11. Суд снял запрет на трансфер Максима Канунникова, он может покинуть «Рубин» за 1 млн евро

12. Руководитель пресс-службы СБР заявил: «Sports.ru – безотвественная публичная среда».

13. «Атлетико» выиграл Audi Cup, «Бавария» снова проиграла.

14. Сергей Фурсенко заявил, что «Зенит» – единственный клуб в России, у которого большинство болельщиков от 18 до 24 лет.

15. «Аякс», киевское «Динамо», «Ред Булл» и еще несколько видных клубов не прошли в плей-офф квалификации ЛЧ.

Цитата. Лионель Месси – Неймару: «Для меня было честью делить с тобой раздевалку».