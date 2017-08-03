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    Неймар точно уходит, У Акинфеева опять сухарь, «Спартак» объявил Пашалича и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. «Барселона» официально объявила, что Неймар хочет уйти. По данным Sky, в ПСЖ бразилец будет получать 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов. Он уже прошел медобследование.

    2. ЦСКА обыграл АЕК (1:0) и вышел в плей-офф квалификации ЛЧ. Второй подряд сухарь Акинфеева, а еще ЦСКА будет сеяной командой.

    3, «Спартак» объявил об аренде хорватского полузащитника Марио Пашалича из «Челси».

    4. КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат кандидатов в сборную России.

    5. Начался The International 7 – главный турнир года по Dota 2. Наши команды пока идут неплохо.

    6. Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Тренер подписал контракт по схеме 2+1.

    7. Олимпийская чемпионка Елена Ильиных будет выступать в дуэте с Антоном Шибневым.

    8. Решение поставить пенальти за фол на Дзагоеве в матче ЦСКА – СКА признано ошибочным.

    9. Футболку с последнего матча Франческо Тотти запустили в космос.

    10. Ибрагим Цаллагов перешел из «Зенита» в «Динамо» на правах аренды.

    11. Суд снял запрет на трансфер Максима Канунникова, он может покинуть «Рубин» за 1 млн евро

    12. Руководитель пресс-службы СБР заявил: «Sports.ru – безотвественная публичная среда».

    13. «Атлетико» выиграл Audi Cup, «Бавария» снова проиграла. 

    14. Сергей Фурсенко заявил, что «Зенит» – единственный клуб в России, у которого большинство болельщиков от 18 до 24 лет.

    15. «Аякс», киевское «Динамо», «Ред Булл» и еще несколько видных клубов не прошли в плей-офф квалификации ЛЧ.

    Цитата. Лионель Месси – Неймару: «Для меня было честью делить с тобой раздевалку».

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