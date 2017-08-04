Защитник «Реал Сосьедад» Иньиго Мартинес дал согласие на переход в «Барселону»

Защитник Иньиго Мартинес близок к переходу в «Барселону».

Каталонцы сообщили Мартинесу, что готовы активировать опцию выкупа за 32 миллиона евро. Футболист уведомил руководство клуба, что принял предложение «Барселоны».

Ожидается, что 26-летний футболист подпишет 5-летний контракт. Статистику Мартинеса можно посмотреть здесь.

«Барселона» намерена купить защитника, полузащитника и форварда