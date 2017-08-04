Защитник «Реал Сосьедад» Иньиго Мартинес дал согласие на переход в «Барселону»
Защитник «Реал Сосьедад» Иньиго Мартинес близок к переходу в «Барселону».
Каталонцы сообщили Мартинесу, что готовы активировать опцию выкупа за 32 миллиона евро. Футболист уведомил руководство клуба, что принял предложение «Барселоны».
Ожидается, что 26-летний футболист подпишет 5-летний контракт. Статистику Мартинеса можно посмотреть здесь.
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