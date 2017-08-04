Неймар – в «ПСЖ», «Зенит» проиграл, Кличко завершил карьеру и другие новости

1. Неймар окончательно перешел в «ПСЖ». Оказывается, отец был против!

2. «Зенит» проиграл дома «Бней Иегуде», но прошел в плей-офф квалификации Лиги Европы.

3. Владимир Кличко завершил карьеру. 69 боев, 64 победы.

4. «Краснодар», «Милан» и «Эвертон» вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы.

5. Сборная России по футболу 3 сентября проведет контрольный матч с московским «Динамо»

6. Virtus.pro переиграла OG в своем пятом матче отборочного тура по Dota2 The International 7.

7. «Рубин» подтвердил аренду Рагнара Сигурдссона у «Фулхэма». Бывший игрок «Краснодара» возвращается в Россию.

8. На матч «Зенит» – «Бней Иегуда» пришли 45 670 зрителей, это рекорд для постсоветской истории «Зенита»

9. На «Самара Арене» произошел пожар – загорелись строительные материалы.

10. «Монако» хочет от «Реала» больше 180 млн евро за Мбаппе, в том числе 25 млн – если он получит «Золотой мяч»

11. Мария Шарапова снялась с турнира в Торонто из-за травмы предплечья.

Цитата. Арсен Венгер: «Санчес останется, и он с уважением отнесется к моему решению».