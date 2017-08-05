Жулиано заявил руководству «Зенита» о намерении покинуть клуб
В пятницу полузащитник «Зенита» Жулиано провел встречу с руководством клуба, на которой попросил отпустить его в другую команду.
Хавбек опасается, что из-за отсутствия игровой практики он может пропустить ЧМ-2018, который пройдет в России. Бразильца не устраивает то, что в новом «Зените» Манчини место в стартовом составе ему не гарантировано.
Руководство «Зенита» приняло просьбу полузащитника, который уже занят поиском нового клуба.
Подробную статистику выступлений Жулиано вы можете посмотреть здесь.
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