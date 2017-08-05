Жулиано заявил руководству «Зенита» о намерении покинуть клуб

В пятницу полузащитник Жулиано провел встречу с руководством клуба, на которой попросил отпустить его в другую команду.

Хавбек опасается, что из-за отсутствия игровой практики он может пропустить ЧМ-2018, который пройдет в России. Бразильца не устраивает то, что в новом «Зените» Манчини место в стартовом составе ему не гарантировано.

Руководство «Зенита» приняло просьбу полузащитника, который уже занят поиском нового клуба.

Подробную статистику выступлений Жулиано вы можете посмотреть здесь.