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    Жулиано заявил руководству «Зенита» о намерении покинуть клуб

    Теги Зенит Премьер-лига Россия возможные трансферы Жулиано

    В пятницу полузащитник «Зенита» Жулиано провел встречу с руководством клуба, на которой попросил отпустить его в другую команду.

    Хавбек опасается, что из-за отсутствия игровой практики он может пропустить ЧМ-2018, который пройдет в России. Бразильца не устраивает то, что в новом «Зените» Манчини место в стартовом составе ему не гарантировано.

    Руководство «Зенита» приняло просьбу полузащитника, который уже занят поиском нового клуба.

    Подробную статистику выступлений Жулиано вы можете посмотреть здесь.

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