Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Артем Дзюба: «Мы намерены отобрать у «Спартака» звание чемпиона»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия Александр Кержаков

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» и борьбе за титул.

    – Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми.

    Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас – возможность оторваться от них еще больше.

    – Перед игрой будет чествование Александра Кержакова. Без него и «Зенит» – не «Зенит»?

    – Из спорта вместе с Сашей уходит целая эпоха. Керж – наш русский бомбардир, который достиг очень многого, все всем доказал. Настоящая звезда.

    Кержаков – Человек и Игрок с большой буквы. Так что очень важно устроить ему достойные проводы. Поэтому приходите на «Санкт-Петербург» пораньше, – сказал Дзюба.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться