Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о предстоящем матче со и борьбе за титул.

– Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми.

Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас – возможность оторваться от них еще больше.

– Перед игрой будет чествование Александра Кержакова. Без него и – не «Зенит»?

– Из спорта вместе с Сашей уходит целая эпоха. Керж – наш русский бомбардир, который достиг очень многого, все всем доказал. Настоящая звезда.

Кержаков – Человек и Игрок с большой буквы. Так что очень важно устроить ему достойные проводы. Поэтому приходите на «Санкт-Петербург» пораньше, – сказал Дзюба.