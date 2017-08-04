Жеребьевка 4-го раунда Лиги Европы начнется в 14.00 по московскому времени

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка четвертого квалификационного раунда .

В ней примут участие российские клубы – «Краснодар» и «Зенит». Краснодарцы отказались в первой сеяной группе, «Зенит» – в четвертой.

Группа 1

Сеяные: , «Динамо» Киев, «Краснодар», «Брюгге», «Аустрия»

Несеяные: «Маритиму», «Црвена Звезда», АЕК, «Осиек», «Шкендия».

Группа 2

Сеяные: «Атлетик», «Ред Булл Зальцбург», «Брага», , «Мидтьюлланд».

Несеяные: «Вииторул», «Хафнарфьордур», «Хайдук», «Аполлон», .



Группа 3

Сеяные: «Аякс», «Фенербахче», «Лудогорец», БАТЭ, Загреб», «Маккаби» Тель-Авив.

Несеяные: «Русенборг», «Александрия», «Скендербеу», «Альтах», «Вардар», «Судува».

Группа 4

Сеяные: «Партизан», «Олимпик», ПАОК, «Легия», «Виктория» Пльзень, «Зенит».

Несеяные: «Видеотон», «Шериф», АЕК Ларнака, «Утрехт», «Домжале», «Эстерсунд».

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа.