Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жеребьевка 4-го раунда Лиги Европы начнется в 14.00 по московскому времени

    Теги Зенит Милан Динамо Киев Брага Аякс Утрехт Эвертон Атлетик Виктория Пльзень Брюгге Фенербахче Аустрия Альтах Лига Европы Легия Партизан Русенборг Мидтьюлланд Динамо Загреб Хайдук Домжале Видеотон Панатинаикос ПАОК Шериф БАТЭ Судува Вардар Аполлон Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив АЕК Ларнака Хафнарфьордур Краснодар Александрия Эстерсунд Олимпик Донецк Скендербеу Лудогорец Вииторул

    Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

    В ней примут участие российские клубы – «Краснодар» и «Зенит». Краснодарцы отказались в первой сеяной группе, «Зенит» – в четвертой.

    Группа 1

    Сеяные: «Милан», «Динамо» Киев, «Краснодар», «Брюгге», «Аустрия»

    Несеяные: «Маритиму», «Црвена Звезда», АЕК, «Осиек», «Шкендия».

    Группа 2

    Сеяные: «Атлетик», «Ред Булл Зальцбург», «Брага», «Эвертон», «Мидтьюлланд».

    Несеяные: «Вииторул», «Хафнарфьордур», «Хайдук», «Аполлон», «Панатинаикос».

    Группа 3

    Сеяные: «Аякс», «Фенербахче», «Лудогорец», БАТЭ, «Динамо» Загреб», «Маккаби» Тель-Авив.

    Несеяные: «Русенборг», «Александрия», «Скендербеу», «Альтах», «Вардар», «Судува».

    Группа 4

    Сеяные: «Партизан», «Олимпик», ПАОК, «Легия», «Виктория» Пльзень, «Зенит».

    Несеяные: «Видеотон», «Шериф», АЕК Ларнака, «Утрехт», «Домжале», «Эстерсунд».

    Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться