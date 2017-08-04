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    Чемпионат России. «Анжи» примет «Ростов»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 4-м туре чемпионата России сегодня «Анжи» примет «Ростов». Завтра «Локомотив» примет хабаровский СКА, а в воскресенье пройдут матчи «Зенит» – «Спартак» и ЦСКА – «Рубин». 

    Чемпионат России

    4-й тур

    Анжи – Ростов
    Дата проведения
    4 августа, 20.00, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Уфа – Ахмат
    Дата проведения
    5 августа, 15.00, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика
    Динамо – Амкар
    Дата проведения
    5 августа, 17.30, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика
    Локомотив – СКА Хабаровск
    Дата проведения
    5 августа, 20.00, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал Тула – Тосно
    Дата проведения
    6 августа, 15.00, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика
    ЦСКА – Рубин
    Дата проведения
    6 августа, 17.30, «ЦСКА»
    превью матча онлайн статистика
    Зенит – Спартак
    Дата проведения
    6 августа, 20.00, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика
    Краснодар – Урал
    Дата проведения
    6 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика РФПЛ

    Таблица РФПЛ

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