Чемпионат России. «Анжи» примет «Ростов»
В 4-м туре чемпионата России сегодня «Анжи» примет «Ростов». Завтра «Локомотив» примет хабаровский СКА, а в воскресенье пройдут матчи «Зенит» – «Спартак» и ЦСКА – «Рубин».
Чемпионат России
4-й тур
- Дата проведения
- 4 августа, 20.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 5 августа, 15.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 5 августа, 17.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 5 августа, 20.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 6 августа, 15.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 6 августа, 17.30, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 6 августа, 20.00, «Крестовский»
- Дата проведения
- 6 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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