В 4-м туре чемпионата России сегодня «Анжи» примет «Ростов». Завтра «Локомотив» примет хабаровский СКА, а в воскресенье пройдут матчи «Зенит» – «Спартак» и ЦСКА – «Рубин».

Чемпионат России

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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