Неймар: «Я ушел из «Барселоны» не ради денег. Мне грустно от того, что люди так думают»
Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар ответил на критику людей, которые считают, что он ушел из «Барселоны» ради денег.
«Я могу сказать этим людям, что они ничего не знают о моей личной жизни. Я никогда не был мотивирован деньгами. Это никогда не было моей мотивацией.
Я хочу, чтобы я и моя семья были счастливы. Я следую зову сердца и не думаю о деньгах. Если бы я это делал, то мог бы оказаться в другом клубе в другой стране. Мне грустно, что люди так думают.
Хотел бы поблагодарить «ПСЖ» за то, что они поверили в мой потенциал, и хочу отплатить им тем же.
Быть самым дорогим игроком в мире для меня не проблема. Не чувствую из-за этого никакого груза. Я вешу 69 килограммов, никакого груза не чувствую», – сказал Неймар.
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Зачем Неймар ушел в «ПСЖ»?
- Чтобы получать кучу денег52%
- Чтобы стать лидером команды и лучшим игроком мира48%
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