Новичок нападающий Неймар ответил на критику людей, которые считают, что он ушел из «Барселоны» ради денег.

«Я могу сказать этим людям, что они ничего не знают о моей личной жизни. Я никогда не был мотивирован деньгами. Это никогда не было моей мотивацией.

Я хочу, чтобы я и моя семья были счастливы. Я следую зову сердца и не думаю о деньгах. Если бы я это делал, то мог бы оказаться в другом клубе в другой стране. Мне грустно, что люди так думают.

Хотел бы поблагодарить «ПСЖ» за то, что они поверили в мой потенциал, и хочу отплатить им тем же.

Быть самым дорогим игроком в мире для меня не проблема. Не чувствую из-за этого никакого груза. Я вешу 69 килограммов, никакого груза не чувствую», – сказал .