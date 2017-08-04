Действующий чемпион US Open Вавринка досрочно завершил сезон
Четвертая ракетка мира, действующий чемпион US Open швейцарец Стэн Вавринка перенесет операцию на колене.
«С грустью сообщаю, что после консультаций с командой и врачами я принял сложное решение и перенесу операцию на колене. Это единственный вариант, который обеспечит мне возможность еще много лет играть на высочайшем уровне», – написал Вавринка.
Вернуться в тур швейцарец планирует в следующем году.
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