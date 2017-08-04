Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Действующий чемпион US Open Вавринка досрочно завершил сезон

    Теги ATP Стэн Вавринка

    Четвертая ракетка мира, действующий чемпион US Open швейцарец Стэн Вавринка перенесет операцию на колене.

    «С грустью сообщаю, что после консультаций с командой и врачами я принял сложное решение и перенесу операцию на колене. Это единственный вариант, который обеспечит мне возможность еще много лет играть на высочайшем уровне», – написал Вавринка.

    Вернуться в тур швейцарец планирует в следующем году.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться