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    Маммана в «Зените», Матич в «МЮ», первая победа «Спартака» в сезоне и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» выиграл первый матч в сезоне, победив на своем поле «Краснодар» (2:0). Чемпион возвращается!

    2. «Зенит» выписал центрального защитника из «Лиона». За Эмануэля Мамману петербуржцы заплатили 16 миллионов евро. Все про 21-летнего аргентинца вам рассказывает Александр Дорский.

    3. Роналду дал показания в суде по делу о неуплате налогов на 14,7 млн евро. Он говорит, что не виновен и «верит в справедливость». А между тем Криштиану грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме.

    4. Полузащитник Неманья Матич сменил «Челси» на «Манчестер Юнайтед». Новый клуб Жозе Моуринью заплатит старому 40 миллионов фунтов.

    5. Защитник Андрей Марков завершил 17-летнюю карьеру в НХЛ и на два года прописался в «Ак Барсе».

    6. «ПСЖ» планирует в среду объявить о трансфере Неймара и организовать парад в Париже. Неужели мы все-таки увидим трансфер за 222 млн евро? Впрочем, сериал продолжается – сам бразилец уже вроде бы не летит в Катар на медосмотр для французов и возвращается в Барселону, где его ждут на тренировке. 

    7. Новак Джокович расстраивает фанатов: серб впервые с 2007 года вне топ-4 рейтинга ATP, зато у Хачанова, Зверева, Ганфманна – личные рекорды.

    8. КХЛ решила не отставать от РФПЛ ни в чем. В крови экс-защитника «Медвешчака» Дерека Смита был найден кокаин. Вы ведь помните Романа Еременко?

    9. В контрольном матче в Хельсинки СКА был сильнее «Йокерита» (4:1), а «Витязь» набросал аж 9 шайб сборной Италии.

    10. Сергей Быков вошел в тренерский штаб баскетбольной сборной России. Совсем недавно он как капитан помогал команде выйти финальный раунд Евробаскета-2017.

    Цитата дня. «Одна страна имеет 500 атлетов с терапевтическими исключениями, мы же около 30. Это ненормально». Угадаете страну?

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