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    Матич перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия трансферы фото Неманья Матич

    «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Неманьи Матича.

    Контракт с футболистом подписан по схеме «3+1». Серб будет выступать за манкунианцев под 31-м номером.

    Сумма трансфера составит 40 миллионов фунтов и может увеличиться на 5 миллионов за счет бонусов.

    Подробную статистику выступлений 28-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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