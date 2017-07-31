Матич перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

объявил о трансфере полузащитника «Челси» .

Контракт с футболистом подписан по схеме «3+1». Серб будет выступать за манкунианцев под 31-м номером.

Сумма трансфера составит 40 миллионов фунтов и может увеличиться на 5 миллионов за счет бонусов.

Подробную статистику выступлений 28-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт