Матич перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Неманьи Матича.
Контракт с футболистом подписан по схеме «3+1». Серб будет выступать за манкунианцев под 31-м номером.
Сумма трансфера составит 40 миллионов фунтов и может увеличиться на 5 миллионов за счет бонусов.
Подробную статистику выступлений 28-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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