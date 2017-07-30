«Ахмат» – лидер чемпионата России, «Барселона» обыграла «Реал» и другие новости

1. «Ахмат» обыграл «Динамо» (2:0) и вышел на первое место в РФПЛ с 9 очками из 9 возможных (и 0 пропущенных голов).

2. «Барселона» победила «Реал» (3:2) и выиграла дивизион International Champions Cup в США.

3. «Локомотив» может арендовать Артема Дзюбу у «Зенита». Как вам такое?

4. Дани Алвес стал главным героем матча за Суперкубок Франции: гол со штрафного и голевая передача.

5. Виталий Мутко рассказал, что Алексей Учитель скоро начнет снимать фильм про Эдуарда Стрельцова.

6. Даниил Квят потеряет три позиции на старте Гран-при Венгрии. Его наказали за блокировку канадского пилота Ланса Стролла.

7. «Рубин» обыграл «Арсенал», это первая победа Бердыева после возвращения. ЦСКА обыграл хабаровский СКА.

8. США выиграли золото в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта. Россия – 7-я.

9. «Спартак» интересуется 25-летним форвардом «Стандарда» Исхаком Бельфодилем.

10. Российский борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкал. На теле обнаружены признаки насильственной смерти.

11. Хоккейный ЦСКА обыграл «Сибирь» в контрольном матче, «Авангард» был сильнее сборной Италии.

Цитата. «Не понимаю, как помогут «Барселоне» 200-300 млн евро вместо Неймара». Согласны с Иньестой?