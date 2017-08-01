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    Роналду грозит 7 лет тюрьмы за неуплату налогов, если его вину полностью докажут

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания происшествия

    Стали известны детали наказания, которое грозит форварду «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.

    Капитану сборной Португалии грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме.

    Этот срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

    До 11 августа 32-летний футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.

    Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

    Подробную статистику выступлений Роналду вы можете посмотреть здесь.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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