RMC Sport: «ПСЖ» в среду объявит о трансфере Неймара
Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
Парижане, скорее всего, объявят о трансфере 25-летнего бразильского форварда в среду.
Ранее сообщалось, что во вторник Неймар пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб.
Ожидается, что «ПСЖ» выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.
Подробную статистику Неймара можно посмотреть здесь.
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