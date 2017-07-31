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    RMC Sport: «ПСЖ» в среду объявит о трансфере Неймара

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

    Парижане, скорее всего, объявят о трансфере 25-летнего бразильского форварда в среду.

    Ранее сообщалось, что во вторник Неймар пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб.

    Ожидается, что «ПСЖ» выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.

    Подробную статистику Неймара можно посмотреть здесь.

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