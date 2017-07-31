Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком .

Парижане, скорее всего, объявят о трансфере 25-летнего бразильского форварда в среду.

Ранее сообщалось, что во вторник Неймар пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб.

Ожидается, что выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.

Подробную статистику Неймара можно посмотреть здесь.

Почему Неймар все еще в «Барселоне»