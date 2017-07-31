Сергей Быков вошел в тренерский штаб сборной России

Бывший игрок сборной России Сергей Быков присоединился к тренерскому штабу .

В воскресенье вечером Быков провел первую тренировку в новом качестве.

Напомним, в прошлом году 34-летний Быков был капитаном сборной России и помог команде выйти финальный раунд Евробаскета-2017.

«Рад вновь присоединиться к сборной, теперь в новом качестве. Надеюсь, что мой опыт и репутация помогут команде удачно выступить на , – заявил Быков.