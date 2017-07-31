«Спартак» впервые выиграл в этом сезоне, победив «Краснодар»
В заключительном матче 3-го тура чемпионата России на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» победил «Краснодар» (2:0).
Таким образом, действующий чемпион впервые выиграл в этом сезоне. До этого были две ничьи – с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).
А «Краснодар» впервые потерял очки после двух побед на старте.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 31 июля, 19.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано (Мельгарехо, 90).
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Краснодар –
Синицын, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Гранквист, Петров, Каборе, Газинский, Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Вандерсон, Классон.
- Предупреждение:
- Грицаенко (36).
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