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    «Спартак» впервые выиграл в этом сезоне, победив «Краснодар»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Краснодар Фернандо Куинси Промес

    В заключительном матче 3-го тура чемпионата России на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» победил «Краснодар» (2:0).

    Таким образом, действующий чемпион впервые выиграл в этом сезоне. До этого были две ничьи – с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

    А «Краснодар» впервые потерял очки после двух побед на старте.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Спартак – Краснодар 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    31 июля, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 38, пенальти Промес, 2:0 – 45 Фернандо.
    СпартакРебров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Глушаков, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано (Мельгарехо, 90).
    КраснодарСиницын, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Гранквист, Петров, Каборе, Газинский, Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Вандерсон, Классон.
    Предупреждение:
    Грицаенко (36).

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