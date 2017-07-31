«Спартак» впервые выиграл в этом сезоне, победив «Краснодар»

В заключительном матче 3-го тура чемпионата России на «Открытие Арене» в Москве победил «Краснодар» (2:0).

Таким образом, действующий чемпион впервые выиграл в этом сезоне. До этого были две ничьи – с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

А впервые потерял очки после двух побед на старте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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