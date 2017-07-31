В результате того, что на этой неделе у игроков сгорели очки за прошлогодний канадский «Мастерс», его чемпион впервые за десять лет выпал из Топ-4, а Саша Зверев вернулся в десятку и установил личный рекорд, став восьмым.

Личный рекорд установил и четвертьфиналист Гамбурга Карен Хачанов – он дебютировал в Топ-30. Четвертьфиналист Гштаада Эрнест Гулбис, в начале месяца не входивший в Топ-550, вернулся в Топ-300.

Чемпион Гштаада Фабио Фоньини вернулся в Топ-30, а сенсационный финалист Янник Ганфманн дебютировал в Топ-150, став 125-м.

Чемпион и финалист Гамбурга Леонардо Майер и Флориан Майер вернулись в Топ-100: первый сразу в Топ-50, второй – в Топ-60.

Чемпион Атланты Джон Изнер поднялся на две позиции и стал 18-м.

Emirates ATP Rankings

Положение на 31 июля 2017

