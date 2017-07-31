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    Рейтинг ATP. Джокович впервые с 2007-го вне Топ-4, у Хачанова, Зверева, Ганфманна – личные рекорды

    Теги Новак Джокович рейтинги ATP Александр Зверев Карен Хачанов Янник Ганфманн

    В результате того, что на этой неделе у игроков сгорели очки за прошлогодний канадский «Мастерс», его чемпион Новак Джокович впервые за десять лет выпал из Топ-4, а Саша Зверев вернулся в десятку и установил личный рекорд, став восьмым.

    Личный рекорд установил и четвертьфиналист Гамбурга Карен Хачанов – он дебютировал в Топ-30. Четвертьфиналист Гштаада Эрнест Гулбис, в начале месяца не входивший в Топ-550, вернулся в Топ-300.

    Чемпион Гштаада Фабио Фоньини вернулся в Топ-30, а сенсационный финалист Янник Ганфманн дебютировал в Топ-150, став 125-м.

    Чемпион и финалист Гамбурга Леонардо Майер и Флориан Майер вернулись в Топ-100: первый сразу в Топ-50, второй – в Топ-60.

    Чемпион Атланты Джон Изнер поднялся на две позиции и стал 18-м.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 31 июля 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 7750
    2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7465
    3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6545
    4 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 5780
    5 (4) Новак Джокович (Сербия) 5325
    6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 5155
    7 (7) Доминик Тим (Австрия) 4065
    8 (11) Александр Зверев (Германия) 3150
    9 (8) Кеи Нисикори (Япония) 3140
    10 (9) Милош Раонич (Канада) 3130
    18 (20) Джон Изнер (США) 2250
    25 (31) Фабио Фоньини (Италия) 1475
    30 (32) Карен Хачанов (Россия) 1330
    49 (138) Леонардо Майер (Аргентина) 907
    50 (48) Даниил Медведев (Россия) 902
    51 (49) Андрей Рублев (Россия) 895
    59 (101) Флориан Майер (Германия) 833
    66 (71) Андрей Кузнецов (Россия) 715
    99 (85) Михаил Южный (Россия) 560
    125 (170) Янник Ганфманн (Германия) 445
    272 (313) Эрнест Гулбис (Латвия) 185

     

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