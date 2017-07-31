Рейтинг ATP. Джокович впервые с 2007-го вне Топ-4, у Хачанова, Зверева, Ганфманна – личные рекорды
В результате того, что на этой неделе у игроков сгорели очки за прошлогодний канадский «Мастерс», его чемпион Новак Джокович впервые за десять лет выпал из Топ-4, а Саша Зверев вернулся в десятку и установил личный рекорд, став восьмым.
Личный рекорд установил и четвертьфиналист Гамбурга Карен Хачанов – он дебютировал в Топ-30. Четвертьфиналист Гштаада Эрнест Гулбис, в начале месяца не входивший в Топ-550, вернулся в Топ-300.
Чемпион Гштаада Фабио Фоньини вернулся в Топ-30, а сенсационный финалист Янник Ганфманн дебютировал в Топ-150, став 125-м.
Чемпион и финалист Гамбурга Леонардо Майер и Флориан Майер вернулись в Топ-100: первый сразу в Топ-50, второй – в Топ-60.
Чемпион Атланты Джон Изнер поднялся на две позиции и стал 18-м.
Emirates ATP Rankings
Положение на 31 июля 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Энди Маррей (Великобритания)
|7750
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7465
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6545
|4 (5)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|5780
|5 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|5325
|6 (6)
|Марин Чилич (Хорватия)
|5155
|7 (7)
|Доминик Тим (Австрия)
|4065
|8 (11)
|Александр Зверев (Германия)
|3150
|9 (8)
|Кеи Нисикори (Япония)
|3140
|10 (9)
|Милош Раонич (Канада)
|3130
|18 (20)
|Джон Изнер (США)
|2250
|25 (31)
|Фабио Фоньини (Италия)
|1475
|30 (32)
|Карен Хачанов (Россия)
|1330
|49 (138)
|Леонардо Майер (Аргентина)
|907
|50 (48)
|Даниил Медведев (Россия)
|902
|51 (49)
|Андрей Рублев (Россия)
|895
|59 (101)
|Флориан Майер (Германия)
|833
|66 (71)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|715
|99 (85)
|Михаил Южный (Россия)
|560
|125 (170)
|Янник Ганфманн (Германия)
|445
|272 (313)
|Эрнест Гулбис (Латвия)
|185
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