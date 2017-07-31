«МЮ» объявит о трансфере Матича сегодня
Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что накануне 28-летний серб прошел медосмотр в манкунианском клубе и сегодня будет официально представлен в качестве игрока «МЮ».
Сумма трансфера Матича составит 40 миллионов фунтов и может увеличиться на 5 млн за счет бонусов.
Таким образом, хавбек может дебютировать за «МЮ» в среду в Дублине в товарищеском матче с «Сампдорией».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.