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    «МЮ» объявит о трансфере Матича сегодня

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Неманья Матич

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что накануне 28-летний серб прошел медосмотр в манкунианском клубе и сегодня будет официально представлен в качестве игрока «МЮ».

    Сумма трансфера Матича составит 40 миллионов фунтов и может увеличиться на 5 млн за счет бонусов.

    Таким образом, хавбек может дебютировать за «МЮ» в среду в Дублине в товарищеском матче с «Сампдорией».

    Матич сделал фото в футболке «МЮ»

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