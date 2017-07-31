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    «ПСЖ» может организовать парад в Париже для представления Неймара

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Парк де Пренс

    «ПСЖ» рассматривает варианты представления форварда «Барселоны» Неймара, который близок к переходу в парижский клуб.

    Руководители парижан добились разрешения городских властей организовать парад на улицах города, сообщает Get French Football News со ссылкой на Europe 1.

    Также есть вариант представления 25-летнего бразильского нападающего на домашнем стадионе «Парк де Пренс».

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