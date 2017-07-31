«ПСЖ» может организовать парад в Париже для представления Неймара
«ПСЖ» рассматривает варианты представления форварда «Барселоны» Неймара, который близок к переходу в парижский клуб.
Руководители парижан добились разрешения городских властей организовать парад на улицах города, сообщает Get French Football News со ссылкой на Europe 1.
Также есть вариант представления 25-летнего бразильского нападающего на домашнем стадионе «Парк де Пренс».
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