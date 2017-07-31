«ПСЖ» может организовать парад в Париже для представления Неймара

рассматривает варианты представления форварда «Барселоны» , который близок к переходу в парижский клуб.

Руководители парижан добились разрешения городских властей организовать парад на улицах города, сообщает Get French Football News со ссылкой на Europe 1.

Также есть вариант представления 25-летнего бразильского нападающего на домашнем стадионе «Парк де Пренс».

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