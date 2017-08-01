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    Неймар не будет проходить медобследование для «ПСЖ» в Катаре

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар не будет проходить медобследование для «ПСЖ» в Катаре, сообщает Goal.

    25-летний бразилец в среду покинет Шанхай, где находится в рекламном туре, и сразу отправится в Барселону. 

    Ранее сообщалось, что в Катаре Неймар не только пройдет медосмотр, но и встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хеллайфи. Французский клуб надеется приобрести бразильца за 222 миллиона евро. 

    «Барселона» стремится удержать игрока, но «ПСЖ» пока что уверен в том, что трансфер все-таки состоится. 

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