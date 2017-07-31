Успехи на водном ЧМ, победы «Зенита» и «Локомотива», Феттель выиграл Гран-при Венгрии и другие новости утра

1. «Зенит» победил «Тосно» (1:0), «Локомотив» – «Анжи» (1:0). Обе команды обошли «Ахмат» в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

2. Сборная России по плаванию показала лучший результат на ЧМ за последние 23 года. Ефимова добавила два серебра к золоту и бронзе. В общем медальном зачете победили США, Россия с 11 золотыми наградами – 3-я.

3. Феттель выиграл Гран-при Венгрии, Райкконен – второй, Квят – 12-й. Хэмилтон пропустил вперед Боттаса.

4. В США завершился этап International Champions Cup. В последнем матче турнира «Рома» уступила «Ювентусу» по пенальти.

5. Самый дерзкий тренер РФПЛ Григорян снова дал огненное флэш-интервью. На этот раз досталось Базелюку.

6. «МЮ» разгромил «Волеренгу» (3:0) в Норвегии. «Арсенал» в Лондоне проиграл «Севилье» (1:2).

7. Защитник «Лиона» Маммана переходит в «Зенит». Трансфер оценивается в 16 млн евро.

8. Неймар получит от Катара 300 млн евро за роль посла ЧМ-2022 и может выкупить контракт у «Барселоны». Простая инструкция, как обойти финансовый фэйр-плей.

9. Новости ФНЛ. «Оренбург» обыграл «Зенит-2», «Крылья Советов» – «Химки». «Волгарь» вышел на первое место.

Цитата дня. «Сейчас бы забивал 60 голов за сезон и стоил бы 80 млн фунтов». Фабрицио Раванелли – о духе времени.