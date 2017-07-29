Три российских золота на ЧМ по плаванию, многомиллионные убытки «Матч ТВ» и другие новости утра
1. Сборная России по плаванию выиграла три золота на чемпионате мира. Это был самый успешный день в истории.
2. «Зенит» близок к покупке центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. Сумма трансфера – 16 миллионов евро.
3. «Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1740 миллионов рублей. Об этом накануне сообщили «Ведомости».
4. Власти Чечни заставили школы покупать дневники с эмблемой «Ахмата» по 90 рублей.
5. «Медуза» опубликовала репортаж о «Матч ТВ». Оказалось, что президент Путин лично рекомендовал Тину Канделаки на должность генпродюсера. Самые дорогие передачи «Матч ТВ» закупает у компании, связанной с Канделаки и Натальей Билан.
6. Защитник Андрей Марков переходит в «Ак Барс». Ожидается, что хоккеист подпишет двухлетний контракт.
7. Женская сборная России по водному поло заняла третье место на чемпионате мира. Золото досталось команде США.
8. Разыгрывающий «Кливленда» Ирвинг хочет перейти в «Нью-Йорк». Аж шесть клубов сделали «Кавальерс» предложения касательно Кайри.
9. «Нэшвилл» подписал с форвардом Джохансеном контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов.
10. «Монако» готов продать Килиана Мбаппе только за 200 миллионов евро.
11. УЕФА планирует ужесточить финансовый фэйр-плей.
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Президент Ла Лиги о трансфере Неймара: «Обратимся в УЕФА и суды. Это нарушение ФФП и правил Евросоюза».
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