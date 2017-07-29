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    Три российских золота на ЧМ по плаванию, многомиллионные убытки «Матч ТВ» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Сборная России по плаванию выиграла три золота на чемпионате мира. Это был самый успешный день в истории.

    2. «Зенит» близок к покупке центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. Сумма трансфера – 16 миллионов евро.

    3. «Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1740 миллионов рублей. Об этом накануне сообщили «Ведомости».

    4. Власти Чечни заставили школы покупать дневники с эмблемой «Ахмата» по 90 рублей.

    5. «Медуза» опубликовала репортаж о «Матч ТВ». Оказалось, что президент Путин лично рекомендовал Тину Канделаки на должность генпродюсера. Самые дорогие передачи «Матч ТВ» закупает у компании, связанной с Канделаки и Натальей Билан.

    6. Защитник Андрей Марков переходит в «Ак Барс». Ожидается, что хоккеист подпишет двухлетний контракт.

    7. Женская сборная России по водному поло заняла третье место на чемпионате мира. Золото досталось команде США.

    8. Разыгрывающий «Кливленда» Ирвинг хочет перейти в «Нью-Йорк». Аж шесть клубов сделали «Кавальерс» предложения касательно Кайри.

    9. «Нэшвилл» подписал с форвардом Джохансеном контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов.

    10. «Монако» готов продать Килиана Мбаппе только за 200 миллионов евро.

    11. УЕФА планирует ужесточить финансовый фэйр-плей.

    Цитата:

    Президент Ла Лиги о трансфере Неймара: «Обратимся в УЕФА и суды. Это нарушение ФФП и правил Евросоюза».

     

     

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