Новичок «Краснодара» за 3 млн евро, Россия – чемпион мира по болотному футболу и другие новости утра
1. «Краснодар» купил за 3 млн евро Андрея Ивана, это 20-летний форвард из Румынии.
2. Сборная России по болотному футболу стала чемпионом мира. Сразу в трех категориях.
3. Переход Канунникова в «Спартак» может сорваться: «Рубин» требует за игрока 6 млн евро.
4. Режиссер «Матильды» рассказал, как относится к баннерам о фильме: их вывесили «купленные люди».
5. «Ювентус» согласовал трансфер Шченсного и близок к приобретению Де Шильо. За каждого из игроков нужно будет отдать 12 млн евро.
6. Федерер дал программное интервью после победы на «Уимблдоне»: слишком мало игроков выходит сейчас к сетке.
7. Женская сборная России по футболу обыграла Италию на Евро-2017 в Голландии.
8. Джеймс недоволен «Кливлендом». В это межсезонье его команде похвастать нечем.
9. На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого.
10. Бондарь и Минибаев выиграли серебро в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в Будапеште, а Ильиных и Бажина взяли бронзу. Синхронисты Мальцев и Каланча – вторые среди микст-дуэтов.
11. Вильнев критически отозвался о Квяте – гонщику «стоит немного посидеть дома».
Шапито дня. 4-кратный олимпийский чемпион Тихонов в нетрезвом виде забрал из храма свою икону.
Цитата дня. «Госфинансирование – самое большое зло чемпионата России». Николай Писарев – о главном.
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