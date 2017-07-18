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    Новичок «Краснодара» за 3 млн евро, Россия – чемпион мира по болотному футболу и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Краснодар» купил за 3 млн евро Андрея Ивана, это 20-летний форвард из Румынии.

    2. Сборная России по болотному футболу стала чемпионом мира. Сразу в трех категориях.

    3. Переход Канунникова в «Спартак» может сорваться: «Рубин» требует за игрока 6 млн евро.

    4. Режиссер «Матильды» рассказал, как относится к баннерам о фильме: их вывесили «купленные люди».

    5. «Ювентус» согласовал трансфер Шченсного и близок к приобретению Де Шильо. За каждого из игроков нужно будет отдать 12 млн евро.

    6. Федерер дал программное интервью после победы на «Уимблдоне»: слишком мало игроков выходит сейчас к сетке.

    7. Женская сборная России по футболу обыграла Италию на Евро-2017 в Голландии.

    8. Джеймс недоволен «Кливлендом». В это межсезонье его команде похвастать нечем.  

    9. На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого.

    10. Бондарь и Минибаев выиграли серебро в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в Будапеште, а Ильиных и Бажина взяли бронзу. Синхронисты Мальцев и Каланча – вторые среди микст-дуэтов.

    11. Вильнев критически отозвался о Квяте – гонщику «стоит немного посидеть дома».

    Шапито дня. 4-кратный олимпийский чемпион Тихонов в нетрезвом виде забрал из храма свою икону.

    Цитата дня. «Госфинансирование – самое большое зло чемпионата России». Николай Писарев – о главном.

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