Новичок «Краснодара» за 3 млн евро, Россия – чемпион мира по болотному футболу и другие новости утра

1. «Краснодар» купил за 3 млн евро Андрея Ивана, это 20-летний форвард из Румынии.

2. Сборная России по болотному футболу стала чемпионом мира. Сразу в трех категориях.

3. Переход Канунникова в «Спартак» может сорваться: «Рубин» требует за игрока 6 млн евро.

4. Режиссер «Матильды» рассказал, как относится к баннерам о фильме: их вывесили «купленные люди».

5. «Ювентус» согласовал трансфер Шченсного и близок к приобретению Де Шильо. За каждого из игроков нужно будет отдать 12 млн евро.

6. Федерер дал программное интервью после победы на «Уимблдоне»: слишком мало игроков выходит сейчас к сетке.

7. Женская сборная России по футболу обыграла Италию на Евро-2017 в Голландии.

8. Джеймс недоволен «Кливлендом». В это межсезонье его команде похвастать нечем.

9. На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого.

10. Бондарь и Минибаев выиграли серебро в синхронных прыжках с вышки на ЧМ в Будапеште, а Ильиных и Бажина взяли бронзу. Синхронисты Мальцев и Каланча – вторые среди микст-дуэтов.

11. Вильнев критически отозвался о Квяте – гонщику «стоит немного посидеть дома».

Шапито дня. 4-кратный олимпийский чемпион Тихонов в нетрезвом виде забрал из храма свою икону.

Цитата дня. «Госфинансирование – самое большое зло чемпионата России». Николай Писарев – о главном.