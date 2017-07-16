Начался чемпионат РФПЛ, Веснина и Макарова выиграли «Уимблдон» и другие новости утра

1. В России начался чемпионат футбольной премьер-лиги. В рамках 1-го тура ЦСКА обыграл «Анжи». Остальные фавориты проведут свои матчи в воскресенье и во вторник.

2. Елена Веснина и Екатерина Макарова стали чемпионками «Уимблдона». Финал выигран со счетом 6:0, 6:0. Блистательно!

3. «Челси» официально оформил трансфер Тьемуэ Бакайоко.

4. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании. Роман Грожан был недоволен действиями британца. Директор «Мерседеса» Вольфф ответил жестко.

5. «Манчестер Сити» заключил контракт с Дугласом, 19-летним центральным полузащитником из Бразилии.

6. Рэджон Рондо договорился о переходе в «Новый Орлеан». В прошлом сезоне разыгрывающий выступал за «Чикаго». А Серхио Родригес может вернуться из НБА в Европу, причем не куда-нибудь, а конкретно в ЦСКА.

7. В Единой лиге ВТБ будет «Финал четырех». В ближайшем сезоне выступят 13 команд. А еще у лиги сменился логотип.

8. Илья Захаров и Евгений Кузнецов стали чемпионами мира по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в технической программе.

9. Австралийский гонщик Sunweb Мэттьюс выиграл 14-й этап «Тур де Франс». Британец Фрум из Sky лидирует в общем зачете.

10. «Нью-Джерси» заключил контракт с 1-м номером драфта НХЛ Хиширом.

11. Владимир Королькевич присутствует на тренировках российских биатлонисток. Президент СБР Кравцов заявил, что Королькевич не входит в штаб сборной.

Цитата:

Депутат Поклонская о том, что футбольные болельщики выступили против фильма «Матильда»: «Наши ребята молодцы!».