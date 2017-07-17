Известный режиссер Алексей Учитель высказался о ситуации с баннерами против фильма «Матильда», вывешенными на матче Суперкубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

– Конечно, я в курсе этой истории. Более того, глубоко убежден, что болельщики и «Локомотива», к которым я отношусь с большим уважением, не имеют никакого отношения к произошедшему. Как болельщики могут протестовать, если никто из них фильма не видел? Это просто бред. Лозунги вывесили купленные люди, не понимающие, что они пишут, ведь никакого отношения к реальности и фильму их призывы не имеют. Всем очевидно: можно что-то вывешивать только когда понимаешь, о чем идет речь.

– Ваша реакция?

– Насколько я знаю и сейчас это обсуждаю с юристами, вывешивать на спортивном мероприятии лозунги, не имеющие отношение к спорту, наказуемо. Сейчас не готов сказать, гражданским судом или уголовным, но в любом случае это незаконная акция, которая должна была мгновенное пресекаться.

– То есть вы собираетесь дать делу юридический ход?

– А как же. Я не знаю всех юридических тонкостей, поэтому не готов говорить подробнее. Вы вот можете назвать хоть одно футбольное мероприятие, на котором вывешивали лозунги против фильма? Такого не было никогда! И с учетом того, что, как я уже говорил, фильма никто из болельщиков видеть не мог, эти люди просто не понимали, что они делают.

– Я тоже фильм не видел и вообще далек от мира кино. Слышал только, что депутат Наталья Поклонская активно борется с выходом ленты в прокат.

– Депутат Поклонская может высказывать свое личное мнение, но – и об этом я ей, кстати, говорил лично – сначала надо посмотреть фильм. А все разговоры тех, кто видел только двухминутный трейлер, выглядят просто смешно. Как можно по двум минутам судить, о чем фильм? Поэтому мы видим пиар-кампании отдельных людей, продвигающих себя. Банально спекулируют на фигуре человека, к которому я лично отношусь очень уважительно.

Ничего запретить, я надеюсь, они не могут. Была проведена официальная экспертиза фильма, и на все вопросы, касающиеся оскорбления чувств верующих и тому подобные, эксперты ответили: «Нет». Уверен, что фильм, как и планировалось, выйдет в ноябре. Выйдет широко, и его посмотрят много зрителей, – сказал Учитель.

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