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    Евро-2017 (жен). 1-й тур. Россия обыграла Италию

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    В Голландии стартовал женский чемпионат Европы.

    Сборная России в первом матче на турнире победила Италию (2:1).

    Евро-2017 (жен)

    1-й тур

    Группа B

    17 июля

    Италия – Россия – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Данилова (9), 0:2 – Морозова (26), 1:2 – Мауро (88).

    Германия – Швеция – 0:0 (0:0)

    Положение команд: Россия – 3 (1), Германия – 1 (1), Швеция – 1 (1), Италия – 0 (1). 

    Группа C

    18 июля     

    Австрия – Швейцария – 19.00

    Франция – Исландия – 21.45

    Группа D

    19 июля

    Испания – Португалия – 19.00

    Англия – Шотландия – 21.45

    Группа A

    16 июля

    Голландия – Норвегия – 1:0 (0:0)

    Дания – Бельгия – 1:0 (1:0)

    Положение команд: Голландия – 3 (1), Дания – 3 (1), Бельгия – 0 (1), Норвегия – 0 (1). 

    ПРИМЕЧАНИЕ:     время начала матчей – московское.

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