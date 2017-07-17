Евро-2017 (жен). 1-й тур. Россия обыграла Италию
В Голландии стартовал женский чемпионат Европы.
Сборная России в первом матче на турнире победила Италию (2:1).
Евро-2017 (жен)
1-й тур
Группа B
17 июля
Италия – Россия – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Данилова (9), 0:2 – Морозова (26), 1:2 – Мауро (88).
Германия – Швеция – 0:0 (0:0)
Положение команд: Россия – 3 (1), Германия – 1 (1), Швеция – 1 (1), Италия – 0 (1).
Группа C
18 июля
Австрия – Швейцария – 19.00
Франция – Исландия – 21.45
Группа D
19 июля
Испания – Португалия – 19.00
Англия – Шотландия – 21.45
Группа A
16 июля
Голландия – Норвегия – 1:0 (0:0)
Дания – Бельгия – 1:0 (1:0)
Положение команд: Голландия – 3 (1), Дания – 3 (1), Бельгия – 0 (1), Норвегия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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