На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого

На «ВЭБ Арене» появилось изображение бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

За 7 лет 46-летний специалист выиграл с армейцами 7 трофеев: трижды чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок.

Напомним, что 9 июня Слуцкий возглавил английский .