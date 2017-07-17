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    На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого

    Теги ЦСКА Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия фото Халл стадион ЦСКА

    На «ВЭБ Арене» появилось изображение бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

    За 7 лет 46-летний специалист выиграл с армейцами 7 трофеев: трижды чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок.

    Напомним, что 9 июня Слуцкий возглавил английский «Халл».

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