На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого
На «ВЭБ Арене» появилось изображение бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.
За 7 лет 46-летний специалист выиграл с армейцами 7 трофеев: трижды чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок.
Напомним, что 9 июня Слуцкий возглавил английский «Халл».
7 лет – 7 трофеев: #Слуцкий оставил яркий след в истории #ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны K 🙌 pic.twitter.com/dqWk1MdImm— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июля 2017 г.
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