Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев выступил с критикой в адрес после очередной аварии с участием россиянина на Гран-при Великобритании.

«Я не знаю, что пытается сделать Квят. И знаете, что хуже всего? То, что после этого он пытается обвинить во всем напарника, считая, что никто ничего не видел. Это показывает его плохое отношение к делу. Ему стоит посидеть дома. Это становится уже просто смешно. Если бы Сайнса не было в том повороте, Квят бы все равно вылетел с трассы. Ему стоит немного посидеть дома и подумать, потому что подобное происходит не в первый раз. Может быть, болиды «Формулы-1» для него слишком быстрые, я не знаю».

Также Вильнев считает, что Квят действует неправильно, когда говорит о предвзятом отношении со стороны стюардов.

«Если ты будешь показывать пальцем на других, то никогда ничему не научишься. В первую очередь винить всегда нужно себя, даже если ты ни в чем не виноват – только так ты сможешь стать лучше. Когда же твоя вина очевидна на сто процентов, попытки обвинить в этом кого-то другого выглядят жалко. Обычно пилотам не дают второй шанс, но у него их было предостаточно, и все же, как кажется, он ничему не учится», – цитирует Вильнева motorsport.