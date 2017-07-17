«Ювентус» согласовал трансфер Шченсного и близок к приобретению Де Шильо

в ближайшее время пополнят два новых футболиста.

Туринский клуб согласовал с трансфер голкипера Войчеха Шченсного за 11-12 миллионов евро.

Польский вратарь, отыгравший два последних сезона за «Рому» на правах аренды, прибудет в Италию уже во вторник.

Также «Ювентус» близок к оформлению сделки по защитнику Маттиа Де Шильо.

Трансфер итальянца оценивается в 12 миллионов евро плюс бонусы.