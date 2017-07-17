«Ювентус» согласовал трансфер Шченсного и близок к приобретению Де Шильо
«Ювентус» в ближайшее время пополнят два новых футболиста.
Туринский клуб согласовал с «Арсеналом» трансфер голкипера Войчеха Шченсного за 11-12 миллионов евро.
Польский вратарь, отыгравший два последних сезона за «Рому» на правах аренды, прибудет в Италию уже во вторник.
Также «Ювентус» близок к оформлению сделки по защитнику «Милана» Маттиа Де Шильо.
Трансфер итальянца оценивается в 12 миллионов евро плюс бонусы.
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