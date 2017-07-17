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    «Рубин» требует у «Спартака» за Канунникова 6 млн евро

    Теги Спартак Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Канунников

    Полузащитник «Рубина» Максим Канунников может не перейти в «Спартак».

    «Рубин» заявляет, что в контракте 26-летнего игрока с клубом указана сумма отступных в 6 миллионов евро. На прошлой неделе хавбек принес в клуб дополнительное соглашение, по которому опция выкупа равна одному миллиону евро.

    По некоторым данным, «Рубин» планирует обратиться в правоохранительные органы с целью проверки ситуации.

    Подробную статистику Канунникова можно посмотреть здесь.

    Нобель Арустамян: «Канунников — россиянин и нужен Бердыеву. Не думаю, что «Рубин» его просто так отпустит в «Спартак»

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