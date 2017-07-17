«Рубин» требует у «Спартака» за Канунникова 6 млн евро

Полузащитник «Рубина» Максим Канунников может не перейти в «Спартак».

«Рубин» заявляет, что в контракте 26-летнего игрока с клубом указана сумма отступных в 6 миллионов евро. На прошлой неделе хавбек принес в клуб дополнительное соглашение, по которому опция выкупа равна одному миллиону евро.

По некоторым данным, «Рубин» планирует обратиться в правоохранительные органы с целью проверки ситуации.

Подробную статистику Канунникова можно посмотреть здесь.

Нобель Арустамян: «Канунников — россиянин и нужен Бердыеву. Не думаю, что «Рубин» его просто так отпустит в «Спартак»