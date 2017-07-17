«Зенит» стартовал с победы, Федерер взял 8-й «Уимблдон», успех Хэмилтона и другие новости

1. «Зенит» в новом сезоне стартовал с победы над «СКА-Хабаровском», «Краснодар» на выезде был сильнее «Рубина», «Ахмат» с помощью Игоря Крутого и Тимоти разобрался с «Амкаром».

2. Роджер Федерер выиграл 8-й «Уимблдон» и рекордный 19-й «Шлем». В финале великий швейцарец в трех сетах разобрался с Марином Чиличем.

3. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Даниил Квят на старте столкнулся с напарником и выбил его, а сам приехал 15-м.

4. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич принесли России третье золото на чемпионате мира в Будапеште.

5. Хавбек «Лацио» Лукас Биглия подписал трехлетний контракт с «Миланом».

6. Сборная России по регби-7 выиграла серию Гран-при-2017.

7. Нападающий «Рубина» Максим Канунников перейдет в «Спартак» за 1 млн евро. Ожидается, что он подпишет четырехлетний контракт.

8. Информация из лондонской лаборатории помогла Родченкову скрывать факты допинга на Играх-2012 и 2014, пишет The Guardian.

Цитата дня. «У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова». Андрей Будогосский о судействе в Суперкубке России.