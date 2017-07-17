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    НБА. ЛеБрон Джеймс разочарован действиями «Кливленда» в межсезонье

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Дэн Гилберт Дэвид Гриффин

    Лидер «Кливленда» ЛеБрон Джеймс обеспокоен и разочарован в связи с тем, как проходит межсезонье-2017 для финалиста минувшего сезона, информирует USA Today со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Джеймс рассчитывал, что «Кавальерс» будут активно работать над тем, чтобы приблизиться к главному конкуренту «Голден Стэйт». Вместо этого владелец клуба из Огайо Дэн Гилберт в ключевой период перед драфтом и открытием рынка свободных агентов решил не продлевать контракты с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином и вице-президентом по баскетбольным операциями Трентом Редденом.

    После сезона-2017/18 Джеймс может выйти на рынок свободных агентов.

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