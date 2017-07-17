Лидер «Кливленда» обеспокоен и разочарован в связи с тем, как проходит межсезонье-2017 для финалиста минувшего сезона, информирует USA Today со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Джеймс рассчитывал, что «Кавальерс» будут активно работать над тем, чтобы приблизиться к главному конкуренту «Голден Стэйт». Вместо этого владелец клуба из Огайо Дэн Гилберт в ключевой период перед драфтом и открытием рынка свободных агентов решил не продлевать контракты с генеральным менеджером и вице-президентом по баскетбольным операциями Трентом Редденом.

После сезона-2017/18 Джеймс может выйти на рынок свободных агентов.