НБА. ЛеБрон Джеймс разочарован действиями «Кливленда» в межсезонье
Лидер «Кливленда» ЛеБрон Джеймс обеспокоен и разочарован в связи с тем, как проходит межсезонье-2017 для финалиста минувшего сезона, информирует USA Today со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Джеймс рассчитывал, что «Кавальерс» будут активно работать над тем, чтобы приблизиться к главному конкуренту «Голден Стэйт». Вместо этого владелец клуба из Огайо Дэн Гилберт в ключевой период перед драфтом и открытием рынка свободных агентов решил не продлевать контракты с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином и вице-президентом по баскетбольным операциями Трентом Редденом.
После сезона-2017/18 Джеймс может выйти на рынок свободных агентов.
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