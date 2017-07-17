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    Николай Писарев: «Госфинансирование – самое большое зло чемпионата России. На «Рубин» приходит 3,5 тысячи, а игрокам все равно»

    Теги Премьер-лига Россия РФС ФНЛ Николай Писарев Олимпиец

    Главный тренер «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев поделился мнением о низком уровне чемпионата России.

    «Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло – госфинансирование, потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать.

    Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский «Рубин» приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам все равно. На контрактах футболистов это никак не отражается», – сказал Писарев.

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